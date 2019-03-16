إصابة مئات المتظاهرين في مواجهات مع شرطة حماس بقطاع غزة 

أفاد مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان، بإصابة مئات الفلسطينيين في قطاع غزة؛ بفعل ”اعتداء“ الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس على متظاهري غلاء المعيشة.

وقال المركز، إن ”مئات الأشخاص أصيبوا برضوض، تم الاعتداء عليهم، فيما جرى اعتقال واستدعاء العشرات؛ على خلفية المشاركة في الاحتجاجات المتواصلة منذ يومين“.

وأضاف المركز، أنه ”ينظر بقلق شديد لتعرض الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان والصحافيين، وللمشاركين في تلك التظاهرات، ويستنكر بشدة استمرار وتصاعد محاولات فض التجمعات السلمية بالقوة“.

وأشار المركز، إلى أن هذه الممارسات ”تشكل انتهاكًا منظمًا للقانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان“، مطالبًا بالتوقف عن حظر التجمع السلمي وانتهاك وتقييد الحريات.

وأوضح المركز، أن أجهزة الأمن في قطاع غزة اعتدت بقسوة على مظاهرات اندلعت في: رفح، خان يونس، دير البلح، غزة، وشمال غزة، حيث أشعل بعض المشاركين إطارات السيارات، ورددوا هتافات ضد الضرائب وغلاء الأسعار.