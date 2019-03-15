العفو الدولية: حماس تُطلق حملة ”شرسة“ ضد متظاهرين سلميين في غزة

وصفت منظمة العفو الدولية، الاعتداءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، على المتظاهرين في غزة بـ“الشرسة“، معتبرة أن من حق المتظاهرين، والحراك الشعبي، المطالبة بظروف اقتصادية ومعيشية أفضل.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على موقع تويتر:“ أطلقت سلطات حماس في #غزة أمس حملة شرسة ضد متظاهرين #بدنا_نعيش السلميين الذين طالبوا بالعدالة الاجتماعية، والاقتصادية“.

وأضافت المنظمة:“الفلسطينيون، الذين يتم قمع حقوقهم بشكل اعتيادي على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، يجب ألا يتعرضوا إلى الوحشية والقمع من قبل إدارة حماس“.

ويأتي ذلك بعد يومين من إطلاق الفلسطينيين حراكًا شعبيًا سلميًا، أسموه ”بدنا نعيش“، للمطالبة بتوفير فرص عمل، وإزالة الضرائب، وتحقيق الحياة الاقتصادية الجيدة، والخروج من الأزمات السياسية والإنسانية على حد سواء، وهو ما قابلته أجهزة حماس الأمنية بالاعتداء، والاعتقال، وتفريق الجماهير باستخدام الرصاص، في عدد من المناطق من محافظات قطاع غزة.

وما زال الحراك الشعبي مستمرًا في عدد من المخيمات داخل قطاع غزة، في حين دعا الحراك في بيان له، مساء الجمعة، إلى مواصلة الاعتصام في الميادين والشوارع إلى حين تحقيق المطالب الشعبية.