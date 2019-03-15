الإعلام الإسرائيلي: حماس اعتقلت مطلقي الصواريخ على تل أبيب

ذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، اعتقلت العناصر التي نفذت إطلاق الصواريخ بـ“الخطأ“ صوب تل أبيب، ليلة أمس، وأن حماس تفاجأت بإطلاقها أكثر من الإسرائيليين أنفسهم.

ونقلت القناة عن مصدر مسؤول ”أن إطلاق الصواريخ وقع بينما كان يجتمع رئيس حماس في غزة يحيى السنوار مع الوفد المصري لإتمام تفاهمات اتفاق التهدئة مع إسرائيل“.

وأضاف المصدر:“أن الوفد المصري اتصل بإسرائيل وأبلغها أن الصواريخ أُطلقت عن طريق الخطأ، بينما كان عناصر القسام يعملون على صيانة صواريخ موجّهة“، متوقعًا عودة الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة المباحثات التي تتعلق بالتهدئة بين حماس وإسرائيل.

وأكد المصدر أن السنوار، وقيادات حماس، معنيون بالتهدئة، وعدم الانزلاق إلى حرب، وأبلغوا المصريين بذلك على أن يتم حل المشاكل الاقتصادية، والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، عن سقوط صاروخين أُطلقا من قطاع غزة على منطقة غوش دان في مدينة تل أبيب، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها للقصف منذ 5 أعوام.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، فالحديث عن رصد إطلاق صاروخيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل“.

ونفت حركتا الجهاد الإسلامي، وحماس، علاقتهما بالقصف، قبل أن تتهم إسرائيل حماس بشكل مباشر بإطلاقها.