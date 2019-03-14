البشير: تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية أولوية قصوى في السودان

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، أن“تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية، أولوية قصوى للدولة في ظل الرغبة الكبيرة للسلام من كافة الأطراف“.

وقال خلال كلمة له عقب أداء وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، إن ”المناخ الدولي أصبح داعمًا للسلام، خاصة وأن السودان كان من الدول الرائدة في تعزيز الاستقرار عبر مبادرته للسلام والمصالحات بدول الجوار“.

وأضاف، ”سنتواصل مع القوى الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي“. وتابع، ”العمل تضامني، ويتطلب تضافر الجهود، وإحكام التنسيق بين الوزارات والمؤسسات“.

وكان فرقاء جنوب السودان قد وقعوا في آب/ أغسطس الماضي اتفاق السلام، برعاية البشير، ونظيره الأوغندي، يوري موسفيني، تحت مظلة الهيئة الحكومية للتنمية بشرقي أفريقيا ”إيغاد“.

وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، وقعت حكومة أفريقيا الوسطى و14 حركة مسلحة اتفاق سلام بالأحرف الأولى في الخرطوم، ثم بشكل نهائي في بانغي بعدها بيوم واحد.

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، في 22 شباط/ فبراير الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

وتشهد مدن سودانية منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية في 11 شباط/ فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.