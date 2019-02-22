خطاب الرئيس السوداني عمر البشير.. أبرز ما جاء فيه

خطاب الرئيس السوداني عمر البشير.. أبرز ما جاء فيه
Sudanese President Omar al-Bashir addresses a new session of Parliament, on April 1, 2013, in the capital Khartoum. Bashir will release all political detainees, as tensions ease following recent agreements with South Sudan. "Today, we announce a decision to free all the political prisoners and renew our commitment to all political powers about dialogue," Bashir said in a speech opening a new session of parliament. AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، عن مجموعة إجراءات السياسية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.

وقال البشير في خطاب بثه التلفزيون السوداني، أنه: ”سأكون في رئاسة الجمهورية على مسافة من جميع القوى السياسية، التي يتوجب عليها الاتفاق على مسار موحد للنهوض بالبلاد“.

ولم يعلن البشير تخليه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة، عكس ما كان متوقعا، لكنه دعا برلمان بلاده إلى ”تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، فتحا لأبواب الحوار والمبادرات الوطنية“، فيما يتطلب ترشحه تعديل الدستور.

وأعلن الرئيس السوداني ”حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات“ موضحا أنه ”سيشكل حكومة كفاءات وطنية، من أجل إدارة المرحلة“.

وأشار إلى أنه: ”أعلن فرض حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة عام“ الأمر الذي سيوسع صلاحياته في فرض الأمن.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً