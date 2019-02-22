خطاب الرئيس السوداني عمر البشير.. أبرز ما جاء فيه

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، عن مجموعة إجراءات السياسية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.

وقال البشير في خطاب بثه التلفزيون السوداني، أنه: ”سأكون في رئاسة الجمهورية على مسافة من جميع القوى السياسية، التي يتوجب عليها الاتفاق على مسار موحد للنهوض بالبلاد“.

ولم يعلن البشير تخليه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة، عكس ما كان متوقعا، لكنه دعا برلمان بلاده إلى ”تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، فتحا لأبواب الحوار والمبادرات الوطنية“، فيما يتطلب ترشحه تعديل الدستور.

وأعلن الرئيس السوداني ”حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات“ موضحا أنه ”سيشكل حكومة كفاءات وطنية، من أجل إدارة المرحلة“.

وأشار إلى أنه: ”أعلن فرض حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة عام“ الأمر الذي سيوسع صلاحياته في فرض الأمن.