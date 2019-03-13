اتهامات لحماس بتعذيب فلسطينيين دعوا للخروج في مسيرات شعبية

استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة اعتقال أجهزة أمن حماس عددًا من الفلسطينيين، بعد دعوتهم للخروج في مظاهرات شعبية؛ رفضًا للضرائب المتزايدة التي تفرضها حماس على الشعب في القطاع.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي: إنّ ”الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتقلت 13 مواطنًا على خلفية إطلاقهم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون من خلالها لتنظيم تجمع سلمي، عند مفترق الترنس في مخيم جباليا؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة“.

وأضافت أنّه ”تم تحويل جميع المعتقلين إلى جهاز الأمن الداخلي، وتم الإفراج الليلي عن (10) من المحتجزين على أن يعودوا ويسلموا أنفسهم صباح اليوم التالي، واستمر تكرار ذلك الإجراء حتى الآن، وقد تعرضوا خلال فترة الاحتجاز للمعاملة السيئة الحاطّة بالكرامة عبر استخدام الألفاظ النابية والسب والشتم، والضرب بقبضات اليد والركل على أنحاء الجسد كافة“.

وتابعت: ”بعض المحتجزين تم ضربهم (الفلكة) عرف منهم المحتجز محمد ظاهر، وعندما انتهى المحققون من ضربه طلبوا منه الوقوف ولكنه لم يتمكن فتهجم عليه أحد أفراد الأمن، ودعس على يده وهو على الأرض، الأمر الذي أدى إلى التواء إصبع يده وانتفاخه، وقد أبلغ ظاهر زملاءه المحتجزين بأن إصبع يده كسر، وكانت الهيئة قد حاولت زيارة المحتجزين للاطلاع على ظروف احتجازهم وتوقيفهم إلا أنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن“.

وأكدت الهيئة أن ما تقوم به أجهزة أمن حماس يشكل انتهاكًا لنصوص القانون الأساسي، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير للمواطنين.

وقالت الهيئة: إنّ ”تلك المخالفات والانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تأتي في إطار المناكفات السياسية وعدم قبول الرأي الآخر، في حين تغض الطرف إذا كانت تلك المناكفات تتعلق بالخصم السياسي الآخر“.

ودعا نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، غدًا الخميس؛ احتجاجًا على الضرائب التي تفرضها حركة حماس على الفلسطينيين في القطاع.