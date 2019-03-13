عصيان مدني محدود بالعاصمة السودانية الخرطوم

أغلقت العديد من المؤسسات والشركات والمحلات التجارية والجامعات بالعاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأربعاء، أبوابها استجابة لدعوات بـ“العصيان المدني“، أطلقها ”تجمع المهنيين السودانيين“ وتحالفات معارضة بالبلاد.

وقال ”تجمّع المهنيين“ (نقابي غير حكومي)، عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، إن العديد من المؤسسات والشركات والمحلات التجارية والجامعات أغلقت أبوابها، استجابة للعصيان المدني في عدد من المناطق.

وأضاف أن العصيان شمل ”المحطة الوسطى“ و“المؤسسة“ بمدينة بحري، شمالي الخرطوم، وحي ”الرياض“ و“شارع عببيد ختم“، جنوبي المدينة نفسها.

واستعرض التجمع أسماء عدد من الشركات الخاصة التي نفذت العصيان المدني.

من جانبهم، أفاد شهود عيان، بأن بعض المحلات التجارية في ”شارع الجمهورية“، أحد الشوارع الرئيسية وسط العاصمة، أغلقت أبوابها.

كما أغلقت صيدليات وعيادات لأطباء في شارع ”الحوادث“ وسط الخرطوم، حيث تنتشر المؤسسات الطبية والعلاجية.

في المقابل، قال شهود عيان، إن الدواوين والمرافق الحكومية شهدت حركة عمل عادية، ولم تتأثر بالعصيان، إضافة إلى منطقة وسط الخرطوم، وأسواقها والمواصلات العامة.

فيما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لعدد كبير من الصيدليات المغلقة في أنحاء متفرقة من العاصمة.

وفي وقت سابق، دعا تجمع المهنيين وتحالفات معارضة إلى تنفيذ عصيان مدني، يوم الأربعاء، قبيل يوم من مواكب (مظاهرات) جماهيرية متوقعة بالخرطوم وعدد من المدن.

ولم يصدر أي تعقيب بعد، من السلطات السودانية حول ”العصيان المدني“ المحدود بالعاصمة.

ومنذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.