روحاني لن يلتقي مقتدى الصدر أثناء زيارته للعراق

كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، عن حقيقة وجود لقاء يجمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالصدر، خلال زيارته إلى محافظة النجف وسط العراق.

ونقلت وكالة ”بغداد اليوم“ المحلية، عن المصدر قوله، إن ”الصدر لن يلتقي روحاني، الذي يزور النجف حاليًّا، كون زعيم التيار الصدري خارج العراق الآن“، مبينًا أن ”الصدر لو كان موجودًا في العراق لالتقى روحاني، ولا يوجد شيء يمنع هذا اللقاء“.

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من الأربعاء إلى محافظة النجف، قادمًا من محافظة كربلاء، ومن المؤمل أن يلتقي بمرجع الشيعة الأعلى في العراق علي السيستاني، ومراجع دين آخرين.

ووصل روحاني صباح الاثنين الماضي، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعد الأولى له منذ تسلّمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات العراقية الثلاث، وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلدين.

فيما فتحت زيارة روحاني إلى العراق، باب التكهنات بشأن سياسة إيرانية جديدة ستعتمدها طهران في العراق، ترتكز على إبعاد الملف العراقي عن الحرس الثوري، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وربطه مباشرة بمراكز القرار الرسمية.