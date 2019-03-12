الرئيس الإيراني يغادر بغداد إلى كربلاء

غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، العاصمة العراقية بغداد، متوجهًا إلى محافظة كربلاء، غربي البلاد.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن ”روحاني وصل قبل قليل إلى محافظة كربلاء، وكان في استقباله عدد من مسؤولي المحافظة، بينهم المحافظ عقيل الطريحي“.

ووصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح أمس الإثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعتبر الأولى له منذ تسلمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات العراقية الثلاث، وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلدين.

وأثارت زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، تكهنات بشأن سياسة إيرانية جديدة ستعتمدها طهران في العراق، ترتكز على إبعاد الملف العراقي عن الحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وربطه مباشرة بمراكز القرار الرسمية.