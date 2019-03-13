إسرائيل تزعم كشف ”بنية إرهابية“ لحزب الله في الجولان

زعمت قناة ”مكان“ العبرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي اكتشف ما وصفها بـ ”بنية إرهابية“ سرية خطط تنظيم حزب الله اللبناني لإقامتها وتحويلها إلى جبهة قتال ضد إسرائيل.

وقالت القناة العبرية: ”أماط جيش الدفاع اللثام عن بنية إرهابية سرية تسمى (ملف الجولان)، يعكف حزب الله على إقامتها منذ شهر أغسطس الماضي في الأراضي السورية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل، دون علم القيادة السورية“.

وقالت مصادر عسكرية، إن حزب الله يهدف بذلك إلى تحويل منطقة الجولان إلى جبهة قتال، حيث يتم تنفيذ اعتداءات ضد إسرائيل وخاصة في حال اندلاع حرب مع لبنان.

ونقلت القناة العبرية عن المصادر قولها، إن هذه البنية تعتمد على نشطاء سوريين وميليشيات محلية تقوم بجمع المعلومات الاستخباراتية، وإعداد القوة وتزويدها بالأسلحة.

وقال قائد فرقة 210 البريغادير عميت فيشير إن ”جيش الدفاع يعمل جاهدًا -بوسائل سرية وعلنية- على إبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل، وإن الجيش لن يسمح بتموضع حزب الله في هذه المنطقة“.

وادعت القناة أن عملية إقامة هذه البنية الإرهابية لا تزال في مراحلها الأولية ولذلك يصر جيش الدفاع على التصدي لها حاليًّا.

من جهته قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر تويتر: ”بعد فقد #حزب_الله شرعية بقائه العلني في #سوريا مع انتهاء الحرب الداخلية قررت قيادة #المحور_الشيعي محاولة إعادة إنشاء وتموضع وحدة سرية لتكون قادرة على العمل ضد #إسرائيل وقت الحاجة تحت اسم #ملف_الجولان“.

وأضاف: ”يتم إنشاء الوحدة من خلال الاعتماد على أُطر حزب الله الأخرى القائمة في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى بنية تحتية ووحدات في الجيش السوري وسكان سوريين في الشق السوري من هضبة الجولان“.