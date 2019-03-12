السعودية: زيارة الجبير لباكستان والهند للتهدئة بينهما

أعلنت الرياض، أن زيارة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الإثنين، إلى باكستان والهند، كانت في إطار التهدئة بين البلدين.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، عقب ترأسه ظهر الثلاثاء، من جانب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح البيان أن المجلس اطلع على نتائج زيارة الجبير الذي يشغل أيضًا عضو مجلس الوزراء، لكل من باكستان والهند بناء على توجيهات القيادة.

وأشار إلى أنها كانت لـ ”العمل على التهدئة بين البلدين وعودة الأمور إلى طبيعتها، وتجنب كل ما من شأنه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة“، دون كشف نتائج الزيارة.

والإثنين، قام الجبير، بزيارة قصيرة، إلى الهند، تطرقت لقضايا المنطقة والتعاون الثنائي.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، أجرى الجبير زيارة إلى باكستان، بعد نحو 10 أيام على جولة آسيوية لولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، شملت إسلام آباد ونيودلهي أيضًا.

وتصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام أباد، منذ هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، التي نفت علاقتها بالهجوم.

وأسفر الهجوم، في 14 فبراير/ شباط الماضي، عن مقتل 44 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين.

وتطور التوتر لاحقًا إلى مواجهة عسكرية بين سلاح جو البلدين، أسفر عن سقوط مقاتلتين هنديتين، وأسر طيار، أعادته إسلام أباد إلى الهند، في وقت لاحق؛ كـ“بادرة حسن نية“.