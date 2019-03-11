مباحثات أردنية أمريكية في واشنطن لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي ‎

بحث الأردن والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، مجالات التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بوزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان، ضمن زيارة بدأها الأول للولايات المتحدة في 9 من الشهر الجاري.

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، فقد ”تناول اللقاء التطورات الراهنة في الشرق الأوسط ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي، والتعاون الأردني الأمريكي بهذا الخصوص“.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة عن ”تقدير بلاده لقيادة الملك عبد الله الثاني، وجهوده من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“، مشيدًا بمستوى الشراكة بين البلدين.

ومن جهة أخرى، التقى الملك عبدالله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وبحثا آليات تعزيز العلاقات، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا وأزمات المنطقة، وفق تغريدة للديوان الملكي على حسابه بـ“تويتر“.

وبدأ عاهل الأردن زيارة رسمية للولايات المتحدة 9 مارس/آذار الجاري (لم تحدد مدتها)، يعقد خلالها سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء وأعضاء لجان الكونغرس الأمريكي، بشقيه الشيوخ والنواب، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية.