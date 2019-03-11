حنان عشراوي تحذر من التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة

حذرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الإثنين، من أن التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي، والغطاء الأمريكي الاقتصادي والقانوني والأخلاقي والأمني الممنوح لدولة الاحتلال، سيجر المنطقة والعالم نحو مزيدٍ من العنف وعدم الاستقرار.

وقالت إن ”العقلية الأيدلوجية والإقصائية والفوقية التي بدأت تسيطر على العالم، ويمثلها الشريكان دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو تواصل الحكم في إسرائيل، ولا تريد مشاركة الأرض، وتعمل على استكمال مخطط ”إسرائيل الكبرى“ على جميع الأراضي الفلسطينية“.

وشددت في تصريح لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، على أن الحراك الأخلاقي والقانوني الذي تقوده النائبتان في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، ورشيدة طليب، والذي يدلل على حراك الشباب والنساء المتنامي ضد ظلم الاحتلال وقهره لشعبنا.

وتطرقت عشراوي خلال لقاء وفود أجنبية إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأرض منذ احتلالها حتى يومنا الحاضر، بما في ذلك، انتهاج دولة الاحتلال لسياسة التطهير العرقي المنظم، والتهجير القسري، واستمرار سرقة الأرض والموارد ومخصصات الشعب الفلسطيني، وبناء المستوطنات الاستعمارية، وهدم المنازل، وتشريع قوانين عنصرية، خاصة في القدس المحتلة في مخالفة صريحة ومتعمدة للقوانين والأعراف والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.