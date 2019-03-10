بعد انتهاء مهلة الاستسلام.. قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء الهجوم على آخر جيب لداعش

قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية، إن القوات بدأت هجوما للسيطرة على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا اليوم الأحد، وإنها تتبادل إطلاق النار مع المتشددين.

وقال مصطفى بالي، رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز ”بدأت العمليات العسكرية.. قواتنا تشتبك الآن مع الإرهابيين“.

وفي وقت سابق، قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إن المهلة المحددة لاستسلام مسلحي تنظيم ”داعش“ في آخر جيب لهم بشرق سوريا انتهت، وإن القوات على خط المواجهة تلقت أوامر لبدء هجوم على الجيب.

وأشارت إلى أنه ”لم يخرج أي مدني من الجيب منذُ يوم أمس السبت، وإن قوات سوريا الديمقراطية لم تلاحظ وجود أي مدنيين“.