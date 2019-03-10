العراق يعلن اعتقال خلية تابعة لـ“داعش“ بعد تسللها من سوريا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأحد، عن الإطاحة بخلية ”إرهابية“ بعد تسللها من سوريا، بينهم قيادات من تنظيم داعش.

وقالت المديرية في بيان صحفي صدر عنها: ”تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 15، من رصد تحركات مجموعة إرهابية مكونة من 7 أشخاص قادمين من سوريا، قاموا بالتسلل للعراق، إذ تم إلقاء القبض عليهم في قرية تل حيال بناحية ربيعة بالموصل“.

وأضافت المديرية: ”4 من هؤلاء الإرهابيين كانوا من العناصر البارزة العاملة بما يسمى ديوان الجند في ولاية الأنبار قبل التحرير“، مبينة أن ”الإرهابيين السبعة من المطلوبين للقضاء“.

من جانبه قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، محمد إبراهيم، إن ”هذه المجموعة كانت تنوي القيام بعدد من العمليات الإرهابية في الموصل، والمدن المحررة الأخرى“.

وأشار في تصريحات لـ“ارم نيوز“، إلى أن ”الجهد الاستخباراتي متواصل من أجل القضاء على أي تحرك إرهابي داخل العراق وخارجه، من خلال التنسيق الأمني المشترك مع دول الجوار، أو من خلال التحالف الدولي“.