ضابط إسرائيلي يتجول بحذائه في مصلى باب الرحمة يثير غضب المقدسيين (فيديو)

أثار ضابط إسرائيلي غضب المقدسيين، بعد اقتحامه مصلى باب الرحمة بزيه العسكري وحذائه، وقام بالمشي على أرضية المصلى التي يقيمُ الفلسطينيون الصلاةَ عليها.

ويُظهر فيديو التقطه أحد المصلين، ضابطاً إسرائيلي يمشي على ”سجّاد“ الصلاة بحذائه، معتبرًا أن المكان ليس مصلى، وأنه لا يوجد ما يمنعه من المشي على أرضيته.

وبدا الضابط الإسرائيلي مبتهجاً بما يفعل وقاصداً استفزاز عدد من الفلسطينيين المتواجدين في المصلى؛ ما دعا أحد المصلين إلى محاولة رفع سجّاد الصلاة من تحت أقدامه.

ووفقاً لمصادر محلية، قام نفس الضابط قبل عدة شهور، باقتحام باحات المسجد الأقصى وهو يمسك بيده زجاجة خمر، مما أثار حينها ردود فعل غاضبة.

وتنشط دوريات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خارج مصلى باب الرحمة وفي محيط المسجد الأقصى، تخوفاً من أي فعاليات جماهيرية قد تؤدي إلى تصعيد الأمور واحتدام المشهد في القدس، وخاصة بعد إصرار مجلس أوقاف الأقصى بعد على عدم إغلاق مصلى باب الرحمة.

وتمكن الفلسطينيون من فتح باب الرحمة بعد إغلاقه لأكثر من 16 عاماً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم استخدام مبنى باب الرحمة في نشاطات ”معادية“ لإسرائيل.