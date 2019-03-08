المقاتلات الإسرائيلية تستهدف عدة مواقع لحماس في غزة

شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، عدة غارات على مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات حربية من نوع f 16، قصفت بعدة صواريخ موقعا تابعاً لحماس، غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت، أنه سمع دوي انفجارات في أكثر من منطقة في شمال وشرق مدينة غزة، ناتجة عن غارات نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

ولم تعلن المصادر الصحية عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي، ذكر أن قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، دون سقوط إصابات.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، ما صحبه إطلاق صافرات الانذار في المجلس الإقليمي أشكول“.

واستشهد فلسطيني، مساءالجمعة، وأصيب أكثر من 40 آخرين، خلال مشاركتهم في ”جمعة المرأة الفلسطينية“ على حدود قطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وتجري مصر جولات حوار؛ لمحاولة التوصل لاتفاق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، حيث غادر الوفد المصري مساء اليوم الجمعة، قطاع غزة في طريقه إلى إسرائيل.