إسرائيل تقصف موقعًا لحماس ردًا على إطلاق نار من غزة‎

قصفت المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس، نقطة عسكرية تابعة لحركة حماس على حدود قطاع غزة، ردًا على إطلاق نار استهدف موقعًا للجيش الإسرائيلي شمالي القطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: ”هاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعًا عسكريًا لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردًا على إطلاق نار على بنية تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني“.

ولم تعلن المصادر الفلسطينية، سقوط أي إصابات في القصف الإسرائيلي الذي استهدف النقطة العسكرية المخلاة.

وقالت مواقع إسرائيلية، إن إطلاق النار استهدف برج مراقبة تابعًا للجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنطقة غلاف غزة.

وتكررت عمليات القصف الإسرائيلية لنقاط الرصد التابعة لحماس ولمواقعها العسكرية في قطاع غزة، بعد تزايد وتيرة إطلاق البالونات الحارقة، والتسخين الذي تشهده جبهة غزة، للضغط على إسرائيل من أجل تخفيف الحصار المفروض على القطاع.