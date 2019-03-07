تجدد المظاهرات في السودان استجابة لحملة ”موكب 7 مارس“ (صور وفيديو)

تجددت المظاهرات، اليوم الخميس، في عدد من المدن السودانية؛ للمطالبة برحيل نظام الرئيس عمر حسن البشير، وتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تحسن مستوى المعيشة للمواطنين.
وأكد متظاهرون، بأن نظام البشير فشل طيلة العقود الماضية في حل المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه السودان، وآخرها الأزمة الاقتصادية والتي كانت شرارة احتجاجات ومظاهرات، عمت مدنًا عدة في السودان.
إنطلاق تظاهرة في ضاحية #بري بالعاصمة #الخرطوم ضمن تظاهرات #موكب7مارس الذي دعت له القوي الموقعة علي #اعلان_الحريه_والتغيير ويطالب برحيل نظام #البشير في #السودان pic.twitter.com/muQuCT4xI9
— حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) March 7, 2019
إنطلاق تظاهرة طالبات #جامعة_الأحفاد في مدينة #امدرمان بالعاصمة #الخرطوم ضمن تظاهرات #موكب7مارس الذي دعت له القوي الموقعة علي #إعلان_الحريه_والتغيير ويطالب برحيل نظام #البشير في #السودان pic.twitter.com/D0yG18XGtR
— حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) March 7, 2019
ونشر حزب المؤتمر السوداني، يوم الخميس، عددًا من مقاطع الفيديو عبر صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي، ”تويتر“، قال إنها لمظاهرات في مدن وولايات سودانية، تطالب الرئيس البشير بالتخلي عن الحكم.
وتأتي المظاهرات، بحسب ما نشر الحزب، استجابة لدعوات التظاهر التي حملت اسم ”موكب 7 مارس“، الذي دعت له القوى الموقعة على إعلان الحرية والتعبير الذي يطالب الرئيس البشير بالتخلي عن الحكم، وفتح باب الإصلاحات الحقيقية.
إنطلاق تظاهرات #موكب7مارس في منطقة #السلمة البقاله في العاصمة #الخرطوم والذي دعت له القوي الموقعة علي #اعلان_الحرية_التغيير ويطالب برحيل نظام #البشير في #السودان pic.twitter.com/4oWdczVr7N
— حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) March 7, 2019
وشهدت مناطق واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم، مظاهرات شعبية؛ استجابة لدعوات التظاهر، حيث رفع المشاركون هتافات تدعو نظام البشير ترك الحكم، وأخرى تدعو الشعب السوداني للخروج بـ“ثورة“ ضد النظام الحاكم.
كما نشر الحزب عبر حسابه، مقاطع فيديو تظهر تواجد عدد من قوى الأمن بمحيط أماكن الاحتجاج، وسط اتهامات لهم بممارسة انتهاكات بحق طالبات وطلاب جامعيين شاركوا في مظاهرات شعبية.
جهاز أمن نظام #البشير في #السودان يواصل نشر الرعب ويمارس الإنتهاكات علي طلاب وطالبات #الجامعة_الوطنية في العاصمة #الخرطوم اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019#موكب7مارس pic.twitter.com/6rLQ0KkeBk
— حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) March 7, 2019
إنطلاق تظاهرة في منطقة #الموردة بمدينة #امدرمان في العاصمة #الخرطوم ضمن تظاهرات #موكب7مارس الذي دعت له القوي الموقعة علي #إعلان_الحرية_والتغيير ويطالب برحيل نظام #البشير في #السودان pic.twitter.com/qOBD732W8d
— حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) March 7, 2019
إنطلاق تظاهرة في منطقة #ودنوباوي بمدينة #امدرمان بالعاصمة #الخرطوم ضمن تظاهرات #موكب7مارس الذي دعت له القوي الموقعة علي #إعلان_الحريه_والتغيير ويطالب برحيل نظام #البشير في #السودان pic.twitter.com/dNPi00hV9m
— حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) March 7, 2019
تسجيل فيديو لإنطلاق تظاهرة في منطقة #بيت_المال بمدينة #امدرمان في العاصمة #الخرطوم ضمن تظاهرات #موكب7مارس الذي دعت له القوي الموقعة علي #إعلان_الحريه_والتغيير ويطالب برحيل نظام #البشير في #السودان pic.twitter.com/HMatjetwFF
— حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) March 7, 2019