تجدد المظاهرات في السودان استجابة لحملة ”موكب 7 مارس“ (صور وفيديو)

تجددت المظاهرات، اليوم الخميس، في عدد من المدن السودانية؛ للمطالبة برحيل نظام الرئيس عمر حسن البشير، وتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تحسن مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد متظاهرون، بأن نظام البشير فشل طيلة العقود الماضية في حل المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه السودان، وآخرها الأزمة الاقتصادية والتي كانت شرارة احتجاجات ومظاهرات، عمت مدنًا عدة في السودان.

ونشر حزب المؤتمر السوداني، يوم الخميس، عددًا من مقاطع الفيديو عبر صفحة منسوبة له بموقع التواصل الاجتماعي، ”تويتر“، قال إنها لمظاهرات في مدن وولايات سودانية، تطالب الرئيس البشير بالتخلي عن الحكم.

وتأتي المظاهرات، بحسب ما نشر الحزب، استجابة لدعوات التظاهر التي حملت اسم ”موكب 7 مارس“، الذي دعت له القوى الموقعة على إعلان الحرية والتعبير الذي يطالب الرئيس البشير بالتخلي عن الحكم، وفتح باب الإصلاحات الحقيقية.

وشهدت مناطق واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم، مظاهرات شعبية؛ استجابة لدعوات التظاهر، حيث رفع المشاركون هتافات تدعو نظام البشير ترك الحكم، وأخرى تدعو الشعب السوداني للخروج بـ“ثورة“ ضد النظام الحاكم.

كما نشر الحزب عبر حسابه، مقاطع فيديو تظهر تواجد عدد من قوى الأمن بمحيط أماكن الاحتجاج، وسط اتهامات لهم بممارسة انتهاكات بحق طالبات وطلاب جامعيين شاركوا في مظاهرات شعبية.