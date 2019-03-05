الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافًا لحركة حماس في غزة

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، عدة غارات على مواقع تابعة لحركة حماس، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية، قصفت موقع بدر العسكري التابع لحماس وسط قطاع غزة بصاروخ واحد على الأقل.

وأضافت أن انفجارات ضخمة هزت المنطقة الوسطى، أثناء استهداف الطيران الإسرائيلي، لموقع البراق العسكري.

فيما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية أن دوي انفجارات سمعت في قطاع غزة، بعد أن هاجمت الطائرات الإسرائيلية أهدافا في قطاع غزة ردًّا على فعاليات الإرباك الليلي شرق القطاع.

وما زالت حركة الطائرات الإسرائيلية نشطة في أنحاء متفرقة من أجواء قطاع غزة.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حراكًا تظاهريًا بشكل يومي، تنظمه الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، وتُطلق عليه اسم ”الإرباك الليلي“، من خلال تشغيل مكبرات الصوت وإطلاق الألعاب النارية، وإشعال الإطارات على السياج الأمني الحدودي شرق القطاع.