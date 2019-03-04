إسرائيل تقصف أهدافًا لـ“حماس“ في غزة ردًا على إطلاق ”بالون مفخخ“

قصف الطيران الإسرائيلي، يوم الإثنين، أهدافًا تابعة لحركة حماس وسط وجنوب قطاع غزة؛ وذلك على إثر إطلاق ”بالون مفخخ“ سقط بالقرب من مستوطنة أشكول في محيط غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت نقطة رصد تابعة لحركة حماس، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء القصف.

واستهدف الطيران الإسرائيلي، نقطة الرصد بثلاثة صواريخ متتالية؛ الأمر الذي أحدث تدميرًا كبيرًا بالمنطقة المستهدفة.

كما قصفت طائرات الأباتشي الإسرائيلية، بصاروخين، نقطة للضبط الميداني التابعة لحماس، شرقي مدينة خانيونس جنوب القطاع.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قصف هدفًا لحماس وسط قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق بالون مفخخ، انفجر في منطقة أشكول دون إصابات.

وشهدت الأيام الأخيرة، تطورًا في استخدام أدوات مسيرات العودة، ومن بينها تفعيل إطلاق البالونات الحارقة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.