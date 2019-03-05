العراق.. 71 مقبرة جماعية للإيزيديين في سنجار ‎

أعلنت وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان، شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، إحصائيات جرائم تنظيم داعش بحق الإيزيديين منذ أغسطس/آب 2014، قالت إنها معتمدة لدى الأمم المتحدة.

وقالت المديرية العامة للشؤون الإيزيدية بالوزارة، في بيان، إن ”عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن، 71 مقبرة جماعية، إضافة إلى عشرات من المقابر الفردية“.

وأفاد البيان، أن عدد الإيزيديين في العراق ”كان نحو 550 ألف نسمة، وأن عدد النازحين منهم جراء اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم، بلغ نحو 360 ألف نازح“.

وأضاف أن ”عدد القتلى في الأيام الأولى من الهجوم وصل 1293 قتيلًا، وعدد الأيتام الذين أفرزتهم هجمات التنظيم المتطرف بلغ 2745 يتيمًا“.

وأوضح البيان، أن ”عدد المزارات والمراقد الدينية التي فجرها تنظيم داعش بلغ 68 مزارًا“.

وذكر أن ”عدد المختطفين بلغ 6417، منهم 3548 إناثًا، و2869 ذكورًا، وأن عدد الذين هاجروا إلى خارج البلاد، يقدر بنحو 100 ألف إيزيدي“.

وقضاء سنجار بمحافظة نينوى، هو معقل الأقلية الإيزيدية، وكان تنظيم داعش قد سيطر عليه صيف 2014، قبل أن تطرده قوات البيشمركة في العام التالي.