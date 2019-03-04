الجيش العراقي يشن عملية عسكرية متشعبة في الأنبار

شنت قوات الجيش العراقي، يوم الإثنين، عملية عسكرية واسعة في محافظة الأنبار، غرب العراق؛ لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين، إضافة للبحث عن عراقيين مختطفين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها، تلقت ”إرم نيوز“ نسخة منه، أن “ قيادة فرقة المشاة الأولى التابعة لقيادة عمليات الأنبار، شرعت في عملية عسكرية واسعة في مناطق ( جنوب الصكار وقرية الضبعة)؛ لفرض الأمن وملاحقة مطلوبين للقضاء، والبحث عن مختطفين وتدمير مخازن الأسلحة والعتاد، إضافة لتدقيق معلومات العوائل كافة“.

وأضافت الخلية، أنه ”ضمن مواصلة خطط مطاردة وتتبع الإرهابيين، انطلقت عملية نفذتها فرقة المشاة السابعة في مناطق غرب وشرق وادي حوران، وأسفرت العملية عن تدمير ستة أنفاق وثلاثة أوكار وتفجير ٢٩ عبوة ناسفة“.

وارتفعت وتيرة الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في صحراء ”الأنبار“، ضد المزارعين وتجار ”الكمأ“، الذين يتوجهون إلى الصحراء بحثًا عن رزقهم.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلنت بغداد، دحر تنظيم ”داعش“، واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت آنذاك ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال عناصر من التنظيم يشكلون خلايا نائمة، ويشنّون هجمات مباغتة، تستهدف في الغالب قوات الأمن شمال وغرب العراق.