الأنبار العراقية تمنع السكان من جمع ”الكمأ“

أصدرت قيادة عمليات الجزيرة في الأنبار العراقية، اليوم الخميس، قرارًا بمنع خروج المواطنين إلى الصحراء لجمع الكمأ.

وبحسب موقع ”السومرية نيوز“، فإن قرار المنع جاء بعد إقدام عناصر من تنظيم داعش على تنفيذ أعمال إرهابية بحق المواطنين الباحثين عن الكمأ، فيما شددت القيادة على ضرورة التزام المواطنين بقرار المنع.

يذكر أن تنظيم ”داعش“ قام خلال الفترة الأخيرة بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيين خلال جمعهم الكمأ في صحراء الأنبار، وتسبب بغضب واسع بين العشائر، حيث عمدوا إلى ملاحقة التنظيم بعد اختطافه 12 شخصًا خرجوا بحثًا عن الكمأ، وإعدام 6 منهم، فيما تم وصفه بـ“المذبحة“.

كما أقدم عناصر داعش على إعدام 3 أشقاء في محافظة صلاح الدين رميًا بالرصاص، بعد خروجهم للبحث عن الكمأ.