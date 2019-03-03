خلال لقائه رؤساء البرلمانات العربية.. ملك الأردن يدعو لـ“موقف موحد“ في مواجهة التحديات

قال عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الأحد، إن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب توحيد المواقف لتحقيق الأمن والاستقرار.

وجاء ذلك خلال استقباله رؤساء البرلمانات العربية، على هامش مشاركتهم بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ29، المنعقد في العاصمة عمّان، مشددًا خلال اللقاء في قصر الحسينية، على أهمية ”الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في السعي إلى توحيد المواقف العربية حيال التحديات الإقليمية“.

ودعا عاهل الأردن، وفق بيان للديوان الملكي، إلى ”ضرورة توثيق التعاون العربي في المجالات كافة“، لافتًا إلى أن ”التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب التعاون، وتوحيد المواقف، بما يخدم مصالح الدول العربية، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأشار الملك إلى“ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية للأزمات التي يعاني منها بعض الدول العربية، في إطار البيت الداخلي العربي“، في الوقت الذي أعاد فيه التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى جهود الحرب على ”الإرهاب ومكافحة المتطرفين وفكرهم“.

وفي وقت سابق من، الأحد، انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار ”القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين“، ويستمر ليومين.

ويشارك رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، في أعمال المؤتمر، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، كما يشارك رؤساء وممثلو برلمانات: السعودية، والإمارات، مصر، والجزائر، والكويت، ولبنان، والمغرب، وتونس، والسودان، والصومال، والعراق، واليمن، والبحرين، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، وجزر القمر، وجيبوتي.