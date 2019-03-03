السودان.. رئيس حزب ”الأمة الفيدرالي“ يستقيل من عضوية البرلمان

استقال رئيس حزب ”الأمة الفيدرالي“ في السودان، أحمد بابكر نهار، الأحد، من عضوية البرلمان، تنفيذًا لقرار الحزب بفض الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أشهر.

وأعلن نهار، في مؤتمر صحفي عقده في يناير/ كانون الثاني الماضي، انسحاب الحزب من المناصب التنفيذية والتشريعية في الحكومة.

وأرجع الانسحاب إلى ما قال إنه ”خروج الحوار الوطني (الذي قاد إلى حكومة الوفاق) عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والاعتداء على المحتجين السلميين الذين يطالبون برحيل نظام الرئيس عمر البشير“.

لكن قيادات في الحزب، أعلنت آنذاك استمرار الحزب في الحكومة، وتجميد نشاط رئيسه نهار، ما أحدث انشقاقًا في صفوف الحزب.

وشارك حزب ”الأمة الفيدرالي“ في حكومة الوفاق الوطني، التي حلّها البشير مؤخرًا، بثلاثة وزراء في حكومات ولايات، وثمانية نواب في البرلمان، و15 آخرين في برلمانات الولايات.

وأعلن البشير، في 22 فبراير/ شباط الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان، لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل النظر في تعديل الدستور، في ظل استمرار المظاهرات المطالبة برحيله.