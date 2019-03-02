الصادق المهدي يدعو الرئيس السوداني للتنحي

دعا الصادق المهدي زعيم أكبر حزب معارض في السودان، الرئيس عمر البشير للتنحي.

وأبدى المهدي في بيان أصدره، مساء السبت، استعداده للقاء ممثلي المعارضة ”للاتفاق على تفاصيل العبور نحو ما أسماه “ النظام الجديد“.

وقال البيان ”للخروج من موقف المواجهة الحالي نوجه لرئيس الجمهورية نداء: إنك تستطيع أن تحقق للبلاد مخرجا آمنا قدره لك أهل السودان والتاريخ ويحول الاستقطاب الحاد لوحدة وطنية والعزلة الدولية إلى تعاون دولي“.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إجراءات متتالية تهدف إلى التصدي لموجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. وشملت الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد وإقالة حكام الولايات وتعيين مسؤولين عسكريين وأمنيين محلهم.

ودعا البيان البشير أيضا إلى إنهاء حكم الطوارئ والتعذيب وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وبدأت الاحتجاجات في السودان على ارتفاع أسعار الخبز بصورة شبه يومية منذ 19 ديسمبر كانون الأول ثم تحولت إلى أطول تحد لحكم البشير.