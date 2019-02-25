مقتل 8 صوماليات في هجوم مسلح جنوب مقديشو

لقيت 8 عاملات نظافة مصرعهن في إطلاق نار من قبل مجهولين، بإقليم جنوب غرب الصومال، جنوب العاصمة مقديشو.

وأفادت مصادر صحفية، أن الصوماليات قتلن بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار بشكل عشوائي على مجموعة من العمال كانوا يشاركون في حملة تنظيف بمنطقة ”حواء عبدي“، على بعد 18 كلم جنوب مقديشو.

واتهم مسؤول في إدارة إقليم جنوب غرب الصومال، حركة الشباب بصلتها في تنفيذ هذا الهجوم الذي أودى بمقتل عاملات نظافة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وقال محافظ إقليم شبيلي السفلى، محمد إبراهيم، لوسائل إعلام محلية، إن ”هذا الهجوم الفظيع يحمل بصمات حركة الشباب، التي غالبا تستهدف المدنيين العزل“.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الحادث، فيما لم تنفِ حركة الشباب بعد تورطها في هذا الهجوم.