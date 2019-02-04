دوي انفجار هائل في وسط العاصمة الصومالية

قال شاهد عيان إنَّ “دوي انفجار هائل سُمِع في وسط العاصمة الصومالية مقديشو الاثنين، ويمكن رؤية سحب دخان تتصاعد من موقع الانفجار”.

ولم يتضح بعدُ سبب الانفجار، لكن حركة “الشباب” الصومالية الإسلامية المتشددة تنفذ تفجيرات من حين لآخر في مقديشو، وأجزاء أخرى من البلاد ضد أهداف عسكرية وغير عسكرية.

وتحاول الحركة الإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

كما تشن الحركة هجمات خارج الصومال، خاصة في كينيا للضغط عليها لسحب قواتها من قوة حفظ السلام التي تساعد في الدفاع عن الحكومة المركزية.

واستهدف أحدث هجوم في كينيا مجمَّعًا إداريًّا وفندقًا في العاصمة نيروبي الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 21 شخصًا.