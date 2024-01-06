قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة للجيش في الخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم السبت، إسقاط طائرة عسكرية من طراز "ميغ" تتبع للقوات المسلحة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان عبر منصة إكس، إنها ألقت القبض على "أحد الطيارين الذي حاول النجاة عبر الهبوط بمظلة، بينما قتل آخر جراء احتراق مظلته".

وأضافت: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، اليوم السبت، طائرة حربية من طراز (ميغ) تابعة لفلول النظام البائد".

وأفاد البيان بأن قوات الدعم السريع تصدت لما أسمته "اعتداءات فلول النظام البائد على المدنيين الأبرياء بإسقاط طائرة حربية من طراز (ميغ) تناثر حطامها في منطقة شرق النيل بالخرطوم، والقبض على أحد الطيارين، فيما لقي الآخر حتفه بعد احتراق مظلته التي كان يحاول النجاة عبرها" .

وأوضح أن "الطيران التابع للجيش هاجم عدداً من المدن في ولاية الجزيرة والخرطوم ونيالا؛ مما تسبب في مقتل وإصابة مئات المدنيين الأبرياء".

وذكرت لجان مقاومة ومواطنون في ولاية الجزيرة وسط البلاد، أن الطيران التابع للجيش نفذ غارات جوية على مدينة ود مدني أمس الجمعة؛ ما أدى لمقتل عدد من المدنيين.

وتدخل الحرب في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شهرها التاسع، وأدت لمقتل نحو 12 ألف شخص من المدنيين، ونزوح ولجوء نحو 7 ملايين شخص، بحسب إحصاءات أممية، وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في بقية المناطق الآمنة بالبلاد.