”داعش“ يعدم 5 صيادين في صحراء الأنبار

أعدم تنظيم ”داعش“ 5 صيادين من أبناء محافظة النجف في صحراء محافظة الأنبار، غربي البلاد، وفق ما أعلن مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة الأنبار، أحمد الدليمي، السبت، إن ”عناصر داعش الإرهابية أعدمت رميًا بالرصاص 5 صيادين قرب بحيرة الثرثار، شمالي مدينة الفلوجة“.

وأضاف الدليمي أن ”جثث الصيادين وصلت إلى مستشفى الفلوجة التعليمي، وبدت عليها آثار إطلاق ناريّ بالرأس ومناطق مختلفة من الجسم“.

يذكر أن تنظيم ”داعش“ يتواجد في مناطق صحراوية تابعة لمحافظة الأنبار، حيث يشكل ذلك تهديدًا على المدنيين الذين يقومون بجني الكمأ والصيادين في البحيرات، خاصة الثرثار منها.