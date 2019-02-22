العراق يعلن القبض على الداعشي ”قاطع الرؤوس“

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الجمعة، القبض على من أسمته ”قاطع الرؤوس“ وهو عنصر من داعش ظهر في إصدارات مرئية.

وقالت مديرية الاستخبارات في بيان: إن ”مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، وإثر معلومات دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية – السورية والمعروف بـ“قاطع الرؤوس“، دون ذكر اسمه.

وأوضحت المديرية أن ”الإرهابي“ ظهر في عدة إصدارات لتنظيم داعش وهو يقطع رؤوس أشخاص، وينفذ عمليات قتل في العراق وسوريا.

ويأتي ذلك بعد مغادرة شاحنات تحمل مدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش شرق سوريا، الجمعة، بحسب ما نقلت ”رويترز“ عن شهود عيان في منطقة الباغوز على الحدود مع العراق.

ولم يتضح إن كان هناك مدنيون باقون في المنطقة التي يسيطر عليها التنظيم، والتي تريد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إخراج غير المقاتلين منها قبل هجوم للسيطرة عليها.