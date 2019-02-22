اندلاع احتجاجات ليلية في الخرطوم ووسط السودان بعد خطاب البشير

اندلعت احتجاجات في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة مدني وسط البلاد، مساء الجمعة، أثناء وبعد إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية، استجابة لدعوة دعا إليها تجمع المهنيين، وثلاثة تحالفات معارضة، مساء الخميس.

وقال تجمع المهنيين، في بيان على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، ”خطاب البشير لا يعنينا.. وهدفنا إسقاط النظام، وتسليم السلطة لحكومة انتقالية“.

وأفاد شهود عيان، أن المئات في الحي الشرقي، بمدينة مدني، خرجوا عقب دعوة تجمع المهنيين للتظاهر رفضًا لخطاب البشير.

كما ذكر تجمع المهنيين، أن مواطني منطقة أربجي، بولاية الجزيرة (وسط) خرجوا في تظاهرات تطالب بإسقاط النظام.

وأفاد أن مواطني عدة أحياء في الخرطوم، ومناطق الثورات في أم درمان، و“شبمات والدروشاب“ في مدينة بحري، خرجت في تظاهرات مطالبة بإسقاط النظام.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن بعض هذه التظاهرات لاتزال تجوب أحياء العاصمة السودانية.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية حتى 21:20 بتوقيت غرينتش.

ومساء الجمعة، أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

وكان تجمع المهنيين السودانيين استبق خطاب الرئيس البشير، والتسريبات التي تحدثت عن قرارات للبشير بحل الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ.

وقال في بيان سابق:“نذكّر ونؤكد أن أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب السوداني بإسقاط النظام لن تجد منا سوى المزيد من الفعل الثوري السلمي في الشارع“.