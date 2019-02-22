السلطة الفلسطينية تبلغ إسرائيل رسميًا أنها لن تستلم أموال المقاصة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، يوم الجمعة، إن القيادة الفلسطينية أبلغت إسرائيل عبر رسالة رسمية، رفضها المطلق استلام أموال العائدات الفلسطينية ”المقاصة“، بعدما قررت تل أبيب الخصم منها.

وأضاف الشيخ، في تغريدة له على حسابه عبر تويتر: ”تم إبلاغ الطرف الإسرائيلي رفضنا المطلق لقرارات الخصم من المقاصة ”أموال الشعب الفلسطيني“، وأننا نرفض استلام الأموال منقوصة“.

وأكد الشيخ أن السلطة الفلسطينية ستستمر في دفع مستحقات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين، ”حتى لو بقي في الخزينة الفلسطينية فلس واحد“.

برسالة رسمية تم إبلاغ الطرف الاسرائيلي رفضنا المطلق لقرارات الخصم من المقاصه ”أموال الشعب الفلسطيني“ وأننا نرفض استلام الأموال منقوصة ، وأننا سنواصل دفع المستحقات المالية لعائلات الشهداء والأسرى . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وقرر المجلس الوزاري المصّغر ”الكابينت“، الأحد الماضي، تطبيق قرار اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال العائدات ”الضرائب“ المحولة لموازنة السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للأمن، بفحص الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، والبدء بتنفيذ القرار.

ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، فإن المبلغ الذي سيتم اقتطاعه يتجاوز 138 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تصرفه السلطة الفلسطينية كرواتب للشهداء والأسرى.