نتنياهو يبحث هاتفيًا مع بوتين الوضع في سوريا ويزور موسكو قريبًا

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الوضع بسوريا وقضايا الساعة، مؤكدًا أن الأخير سيزور موسكو في أقرب وقت.

وذكرت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية أن الرئيسين تبادلا الحديث حول وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والثنائية، والوضع في سوريا، وطرق التعامل مع الأحداث الجارية.

وقال الكرملين في بيانٍ أصدره: ”بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“.

وأضاف: ”قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي المقررة في المستقبل القريب إلى موسكو، جرى تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة، والأجندة الدولية والثنائية“.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو على رأس وفد عسكري العاصمة الروسية موسكو، الخميس؛ لمناقشة التعاون الثنائي والاستيطان الإسرائيلي والوضع في سوريا.

وأعلنت إسرائيل تأجيل زيارة نتنياهو لموسكو، بسبب التحضيرات التي يقوم بها لتوحيد قوى اليمين الإسرائيلي، في ائتلاف موحد لخوض الانتخابات، قبيل تقديم اللوائح النهائية للمرشحين للجنة الانتخابات في موعد أقصاه مساء اليوم الخميس.