مقتل 20 شخصًا غالبيتهم من عمال حقل نفطي بتفجير سيارة مفخخة في شرق سوريا

المصدر: أ ف ب

قتل 20 شخصًا على الأقل اليوم الخميس جراء تفجير سيارة مفخخة في شرق سوريا، استهدف شاحنة تقل عمالًا من حقل العمر النفطي بمواكبة قوات سوريا الديموقراطية، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واتهمت قوات سوريا الديموقراطية التي تحاصر تنظيم داعش حاليًا في مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في المنطقة ذاتها، ”خلايا“ تابعة للمتشددين بالوقوف خلف الهجوم، وفق ما أفاد متحدث باسمها .

وأحصى المرصد مقتل 14 مدنيًا من عمال حقل العمر بالإضافة إلى ستة من عناصر قوات سوريا الديموقراطية جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفتهم لدى مرورهم في بلدة الشحيل في ريف دير الزور الشرقي.

واتهم المتحدث باسم حملة قوات سوريا الديموقراطية في دير الزور عدنان عفرين ”خلايا“ تابعة للتنظيم بتنفيذ التفجير، قائلًا إنها ”تحاول إعاقة التقدم في الباغوز“.

وأضاف بقوله: ”في حقل العمر النفطي إن مدنيين غالبيتهم عمال وعسكريون في عداد القتلى، من دون إعطاء حصيلة“.

وشن التنظيم خلال الأيام الأخيرة وفق عفرين ”هجمات على المقاتلين في الخطوط الخلفية عن طريق تنفيذ اغتيالات ومفخخات“ تستهدف حتى المدنيين.

وضيّقت قوات سوريا الديموقراطية تدريجيًا الخناق على الجيب الأخير للتنظيم في شرق سوريا، حيث باتت تحاصره داخل بلدة الباغوز، إثر هجوم بدأته بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن في أيلول/سبتمبر.

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية في تشرين الأول/أكتوبر 2017 على حقل العمر النفطي، بعد طرد التنظيم منه، وتتخذ من جزء منه قاعدة عسكرية لقواتها تزامنًا مع استئناف عملية إنتاج النفط بعد إعادة تأهيله.

وقبل توجيه التحالف ضربات أدت إلى تدمير بناه في العام 2015، جنى التنظيم عائدات مالية تراوحت بين 1,7 و5,1 مليون دولار شهريًا، وفق التحالف.