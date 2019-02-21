”سوريا الديمقراطية“ تتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لداعش اليوم‎

قال مصطفى بالي، المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن من المتوقع استكمال إجلاء المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، اليوم الخميس، وإن القوات ستشتبك بعدها مع من تبقى من مقاتلي التنظيم المختبئين هناك.

وتعد قرية الباغوز، الواقعة على الحدود العراقية، آخر بقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في منطقة وادي نهر الفرات، والتي أصبحت آخر معقل رئيس للتنظيم في العراق وسوريا بعد سلسلة من الهزائم في عام 2017.

إلى ذلك، قال مصدران عسكريان عراقيان لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت العراق اليوم الخميس أكثر من 150 عراقيا وأجنبيا من مقاتلي تنظيم داعش.

وقال المصدران إن هذه هي المجموعة الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 مقاتل بشكل إجمالي.