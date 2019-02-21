غضب كردي بعد تغيير القضاء العراقي شعاره (صورة)‎

طالب نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، المنتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، مجلس القضاء الأعلى بتوضيح حول إزالة اللغة الكردية من شعار مجلس القضاء الأعلى الجديد.

وقال في بيان إن ”إزالة اللغة الكردية من شعار مجلس القضاء الأعلى مخالف للمادة (4) أولًا من الدستور العراقي، ولقانون اللغات الرسمية رقم (7) لسنة 2014، لهذا وجهنا كتابًا رسميًا لمجلس القضاء الأعلى نطالب فيه بتوضيح سبب إزالة اللغة الكردية، وسنقوم بمتابعة الموضوع إلى أن يتم إعادة الأمر إلى ما كان عليه سابقًا“.

من جهته، أبدى حزب الجماعة الإسلامية الكردستانية، اعتراضه على شعار مجلس القضاء الأعلى الجديد، بعد إزالة اللغة الكردية عنه، معتبرًا أن هذا الإجراء مخالف للدستور العراقي.

وقال القيادي في الجماعة زانا سعيد، في تصريحات صحفية، إنه ”بعد اطلاعنا على شعار مجلس القضاء الأعلى، تفاجأنا بإلغاء اللغة الكردية، وهي اللغة الرسمية بموجب المادة 4 من الدستور العراقي، وملزمة حسب قانون اللغة بإدراجها على كل الوثائق الرسمية في الدولة العراقية الاتحادية“.

وأضاف سعيد أن ”اللغة الكردية استبدلت باللغة الإنجليزية، وهذا تجاوز خطير من مجلس القضاء الأعلى، الذي يجب أن يكون المطبق الأول للدستور والقوانين“.

ودعا القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية مجلس النواب ومجلس القضاء إلى ”إلغاء هذا الشعار وإعادة اللغة الكردية بجانب اللغة العربية، كونهما اللغتين الرسميتين للدولة العراقية“.

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن في 14 من الشهر الجاري استبدال شعاره القديم بآخر حديث.