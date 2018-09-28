صحيفة ألمانية تعترض على زيارة أردوغان بـ”مانشيت” باللغة الكردية

في سابقة غير معهودة في عالم الصحافة، لجأت صحيفة ألمانية إلى وضع “مانشيت” باللغة الكردية، احتجاجًا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبلاد.

وكتبت صحيفة “نيوز دويتشلاند” في صفحتها الأولى عبارة باللغة الكردية “Ne bi xêr tê Erodgan”، وتعني “أردوغان غير مرحب به”، أو “لا أهلًا بأردوغان”، في خطوة احتجاج رمزية من الصحيفة على ما يعانيه الأكراد في تركيا.

وجاء بعد هذا العنوان مقال باللغة الألمانية، يؤكد أن أردوغان غير مرحب به من قبل شريحة واسعة من الألمان.

وأشارت الصحيفة، إلى الإجراءات القمعية التي اتخذها الرئيس التركي بحق معارضيه، وإلى ما اسمتها “الجرائم التي ارتكبها الجيش التركي في المناطق الكردية”، موجهة انتقادات حادة للحكومة الألمانية على الاستقبال الرسمي لأردوغان.

وكان الرئيس التركي قد وصل إلى ألمانيا، في زيارة رسمية تستمر حتى غد السبت، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم الجمعة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتشهد عدة مواقع من برلين تظاهرات احتجاجية ضد زيارة الرئيس التركي الحالية لألمانيا.

وكان أردوغان وهو في طريقه إلى الفندق في برلين، قد حيا مؤيديه الذين تجمعوا على جانب الطريق برفع يده بـ “إشارة رابعة”، المعروفة لدى جماعة الإخوان المسلمين وخاصة في مصر.