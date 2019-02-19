العراق يتأهب لـ“معركة استخباراتية“ مع داعش

رجحت وزارة الدفاع العراقية، يوم الثلاثاء، اندلاع معركة جديدة مع تنظيم داعش، فيما أكدت لجنة الأمن في مجلس النواب استعداد القوات العراقية لهذه المعركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية إن ”التفجيرات الأخيرة التي أودت بحياة مقاتلين من القوات الأمنية ومدنيين، تشير إلى أن تنظيم داعش لا يزال ثابتًا في بعض المدن العراقية“.

وأضاف أن ”الوضع الحالي في بعض مناطق غربي البلاد، يتطلب زيادة في الجهود الاستخباراتية؛ لأن معركتنا المقبلة مع التنظيم، قائمة على السلاح الاستخباراتي“.

وأضاف الخفاجي أن ”المواطن العراقي سيكون له دور كبير في هذه المعركة، من خلال الإفادة بما يملك من معلومات، إضافة إلى تفعيل دور ضباط الأمن الوطني والاستخبارات والجهود العسكرية الأخرى“.

من جانبها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن المخصصات المالية في موازنة الوزارات الأمنية كانت الأعلى بين الوزارات لغرض دعم عملها وتقويته.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي، لـ“ارم نيوز“، إن ”الأجهزة الاستخباراتية العراقية في تقدم وتطور ملحوظ، وهذا شيء مهم جدًّا، فالمعركة الحالية والمقبلة مع الإرهاب معركة معلوماتية.. ونحن مقبلون على معركة استخباراتية للقضاء على الخلايا النائمة“.

وشَهِدت المناطق التي استعادتها القوات العراقية من قبضة تنظيم داعش، هجمات متكررة، استهدفت عسكريين ومدنيين، كان آخرها قبل أيام في مدينة سامراء.