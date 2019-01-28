الجيش العراقي يرفع حالة التأهب على حدود سوريا

أعلن اللواء الركن قاسم المحمدي، قائد عمليات الجزيرة والبادية في الجيش العراقي، الإثنين، رفع حالة التأهب الأمني على الشريط الحدودي مع سوريا؛ منعًا لتسلل عناصر تنظيم “داعش” إلى داخل أراضي بلاده، بالتزامن مع القتال الدائر في الطرف الآخر من الحدود.

وقال المحمدي في بيان: إنه “تم رفع حالة التأهب للقطعات لتأمين الحدود، تزامنًا مع العمليات التي تجري في الجانب السوري للقضاء على آخر معاقل داعش الموجودين في آخر منطقة في الأراضي السورية، وهي مناطق السوسة والهجين والباغوز (بسوريا)”.

وأشار إلى أن “الإجراءات الأمنية تهدف إلى حماية الحدود الدولية من أي تدخل من الخارج، سواء في منطقة الرمانة في قضاء القائم (العراقي) والشريط الحدودي في منطقة الباغوز مع الحدود السورية العراقية؛ ولمنع بقايا داعش المنهزمة من التقرب والتعرض لحدود العراق أو التسلل عبرها”.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمر قوات بلاده، الشهر الماضي، بوضع خطة شاملة لحماية الحدود العراقية مع سوريا، حيث يدور قتال بين مسلحي “داعش” وقوات “سوريا الديمقراطية”.

ويخشى العراق من تسلل مسلحي “داعش” إلى داخل البلاد، مع تزايد الضغوط عليهم في آخر معاقلهم بسوريا.

وتشكل الحدود العراقية – السورية هاجسًا لبغداد منذ سنوات طويلة، حيث كانت منفذًا لتدفق مقاتلي تنظيم “داعش”.