لأول مرة.. انتخاب امرأة رئيسًا لبرلمان كردستان العراق

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق، مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فالا فريد، رئيسًا لبرلمان الإقليم في جلسة شهدت مقاطعة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الشريك الرئيسي في إدارة الإقليم.

وحصلت فالا فريد على 62 صوتًا، مقابل 8 أصوات لمنافِستها سيبان سالم، مرشحة حركة الجيل الجديد، في الجلسة التي حضرها ممثلو الجماعة الإسلامية والاتحاد الاسلامي، اللذان قالا إنهما شاركا في الجلسة من دون التصويت على أي مرشح.

كما انتخبَ برلمان كردستان، هيمن هورامي عن الحزب الديمقراطي نائبًا أول لرئيس برلمان الإقليم، بعد حصوله على 68 صوتًا مقابل 8 أصوات لمنافسه كاوه عبد القادر، فيما تم التصويت على اختيار منى نبي قهوجي، عن التركمان بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

يُذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب امرأة لبرلمان إقليم كردستان، خلال دوراته السابقة والتي بدأت في عام 1992، وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قدّم مرشحتَه، فالا فريد، لرئاسة البرلمان على أن يتم التنازل عن المنصب لاحقًا في حال الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

وفي سياق متصل، بحث حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماع عقده في السليمانية اليوم الإثنين، خيارته إثر انهيار الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن حسم قضية كركوك والرئاسات الثلاث في الإقليم بحزمة واحدة.

وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، مقاطعته جلسة برلمان الإقليم لعدم التزام الحزب الديمقراطي بالاتفاقية التي وقعّها معه في الخامس من فبراير /شباط الجاري.