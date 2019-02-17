في عملية نوعية.. ”الإنتربول“ يعتقل 30 مطلوبًا أجنبيًا في كربلاء

اعتقلت قوة من الشرطة الدولية (الإنتربول) الأحد، بالتعاون مع الشرطة العراقية، عشرات المطلوبين من جنسيات أجنبية مختلفة في محافظة كربلاء وسط العراق.

وقال قائد ”شرطة كربلاء والمنشآت“ اللواء أحمد علي زويني في بيان صحفي، إن ”شعبة شؤون الشرطة الدولية الإنتربول بالتعاون مع مديرية الاستخبارات والأمن السياحي ومديرية الإقامة، تمكنت من القبض على أكثر من 30 شخصًا مخالفين لشروط الإقامة بعضهم لا يحمل جوازات سفر“.

وأضاف زويني أنه ”تم إحالة الأشخاص وهم من جنسيات أجنبية مختلفة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وفق السياقات القانونية المتبعة“.

وأفاد المسؤول الأمني العراقي بأن ”مفارز الشرطة الدولية تعمل بشكل متواصل بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية للتدقيق في جوازات الأشخاص الأجانب العاملين في محافظة كربلاء تحسبًا لوجود مطلوبين أو انتهاء مدة الإقامة أو عدم حملهم لجوازات سفر، حيث تُعد هذه مخالفات يحاسب عليها القانون“.

وتعد عملية الاعتقال هذه الأولى من نوعها تجريها الشرطة الدولية ”الإنتربول“، داخل الأراضي العراقية، لاعتقال شخصيات مطلوبة أو عليها بعض المؤشرات.