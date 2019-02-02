العراق.. اغتيال الروائي علاء مشذوب أمام منزله بمحافظة كربلاء

أعلن اتحاد أدباء وكتاب محافظة كربلاء العراقية، مساء اليوم السبت، وفاة الروائي علاء مشذوب، جراء “حادثة اغتيال”.

وكتب أمين الشؤون الثقافية والمالية في اتحاد أدباء وكتاب كربلاء، نوفل الحمداني، على صفحته في الفيسبوك: “بقلوب تعصرها الفجيعة وتدميها صدمة الفقد، ينعى اتحاد أدباء وكتاب كربلاء الروائي الدكتور علاء مشدوب، الذي اغتيل مساء يوم السبت”.

ونقلت مواقع محلية، عن مصدر أمني عراقي، قوله إن “مسلحين مجهولين اطلقوا النار على الكاتب والأديب علاء مشذوب الخفاجي بالقرب من باب منزله في شارع ميثم التمار، وسط محافظة كربلاء”.

والروائي الراحل من مواليد 1968، وتخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1992-1993، وحاصل على ماجستير فنون جميلة عام 2008- 2009، وعلى دكتوراه فنون جميلة عام 2013- 2014.

وصدرت له روايات “مدن الهلاك – الشاهدان”، 2014، “فوضى الوطن”، 2014 ، “جريمة في الفيس بوك”، 2015 ، “آدم سامي – مور”، 2015. كما صدرت له عدة مجموعات قصصية أبرزها “ربما أعود أليك” و “زقاق الأرامل”.