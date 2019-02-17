تكليف مقرب من عمار الحكيم بمنصب حكومي رفيع يثير غضب القوى السياسية بالعراق

أثار تكليف عبدالحسين عبطان، المقرب من رجل الدين الشيعي البارز في العراق عمار الحكيم، بمنصب ”ممثل رئيس الوزراء لمتابعة المشاريع والخدمات“، غضب القوى السياسية العراقية، وذلك بعد نحو شهر من تقديمه استقالته من عضوية البرلمان.

واستهجن القيادي في تحالف الفتح عبدالأمير الدبي هذا التكليف، وتساءل ”هل هذا المنصب موجود ضمن الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، هل هو محدد بقانون، هل هو موجود سابقًا ليتسلمه عبدالحسين عبطان؟“.

وقال في تصريح صحفي تابعه مراسل ”إرم نيوز“، ”نتوقع أن هناك مجاملات وإرضاء لجهات معينة، على حساب المصلحة الوطنية العليا وعلى حساب شعور الشارع العراقي الغاضب“.

من جانبه، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ“إرم نيوز“، إن ”تكليف عبطان بهذا المنصب غير دستوري، فلا يوجد هكذا منصب من قبل ضمن هيكلة الدولة العراقية“.

وأضاف التميمي، أن ”استحداث هكذا منصب وتكليف شخص بقيادته من صلاحيات مجلس النواب العراقي، وهو من يصوت عليه، ويضع قانونًا خاصًا بذلك“.

إلى ذلك عارض النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي هذا التعيين، قائلًا ”لم نسمع بمنصب ممثل رئيس مجلس الوزراء ولم نسمع بصلاحياته“.

وكان النائب عن كتلة تيار الحكمة المنضوية في تحالف الإصلاح عبد الحسين عبطان، قد قدم في منتصف الشهر الماضي طلب استقالته من عضوية مجلس النواب إلى هيئة الرئاسة عازيًا سبب ذلك إلى ”أسباب خاصة“.

وكشف تيار الحكمة في العشرين من شهر كانون الثاني الماضي، عن تقديم نائبه المستقيل من عضوية مجلس النواب عبد الحسين عبطان مرشحًا لشغل منصب أمين بغداد، مبينًا أن تكليفه من عدمه بإدارة هذا الموقع والمنصب أمر متروك لرئيس مجلس الوزراء.