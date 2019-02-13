واشنطن تقترح إقامة قوة مراقبة شمال شرق سوريا

قال نائب وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، إن بلاده تخطط لإقامة قوة مراقبة شمال شرق سوريا، تحت مظلة التحالف الدولي الذي تقوده بلاده.

جاء ذلك في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، عقب مشاركته في اجتماع حلف شمال الأطلسي ”ناتو“ في بروكسل.

وأضاف ”شاناهان“ أنه قدم المقترح خلال اجتماع للحلف، مشيرًا إلى أن تشكيل قوة المراقبة سيوفر فرصًا مختلفة.

وردًا على سؤال حول نوع القوة ومن الذي سيقودها وأين سيتم نشرها، أجاب أن المحادثات ما زالت جارية حول كيفية تأمين الأمن والاستقرار في المنطقة عقب الانسحاب الأمريكي من سوريا.

ولفت ”شاناهان“ إلى أنه اجتمع مع الجنرال بول لاكاميرا، قائد القوات الأمريكية التي تقاتل تنظيم داعش المتشد ، للحديث عن مستوى الدعم، والإمكانات المطلوبة، ومكان نشر القوة.