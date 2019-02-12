التحالف الدولي: تقدم بطيء في جيب لداعش بسوريا

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلين يعملون بقيادة الأكراد ويدعمهم التحالف في قتالهم لاستعادة آخر جيب يسيطر عليه تنظيم داعش المتشدد في سوريا، يحققون تقدمًا ”بطيئًا ومنظمًا“.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل شون رايان، في رسالة بالبريد الإلكتروني: ”العدو متحصن بالكامل ويواصل مقاتلو داعش شن هجمات مضادة“.

وأضاف أنه ”من السابق لأوانه تحديد إطار زمني“ بشأن موعد نهاية العملية.

وقرية باغوز الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على الحدود السورية مع العراق، هي آخر معقل لداعش في منطقة عمليات التحالف.

لكن التنظيم ما زال يسيطر على أرض في وسط سوريا في منطقة صحراوية نائية خاضعة أيضًا لسيطرة الحكومة.

وفي الأراضي التي خسر التنظيم السيطرة عليها في سوريا والعراق، اختبأ أفراده لكنهم يشنون حرب عصابات تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح.

وقال رايان، إنه حتى بعد السيطرة على باغوز سيتعين إجراء عمليات تطهير لإزالة الألغام والشراك الخداعية التي تركها التنظيم.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على نحو ربع البلاد، القتال عبر حملة تدعمها الولايات المتحدة على داعش في الأغلب.

وقال شاهد من رويترز، أمس الإثنين، إن أعمدة من الدخان الأبيض شوهدت بعد ضربات جوية نفذها التحالف، بينما تحركت شاحنات مكدسة بالمدنيين الفارين على طول طريق مترب إلى خارج الجيب.

والقوة الجوية للتحالف شديدة الأهمية في تقدم قوات سوريا الديمقراطية. وقد سوت هذه القوة أحياء كاملة في البلدات والمدن بالأرض، في الحرب على داعش، رغم أنها تقول إنها تتوخى الحذر لتجنب استهداف المدنيين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 70 مدنيًا سقطوا بين قتيل وجريح في ضربات جوية، قال إنها استهدفت مخيمًا للمدنيين في باغوز، بينما قُتل 16 مدنيًا في ضربات خلال الليل.

وقال رايان، إن التحالف على علم بهذا التقرير ويدرسه. وأضاف: ”سيواصل التحالف قصف أهداف داعش كلما كان ذلك ممكنًا“.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، يوم الإثنين، إن العديد من المدنيين ما زالوا داخل باغوز؛ مما يجبر القوات على التوغل بحذر. وعبر عن اعتقاده بأن ما بين 400 و600 مقاتل ربما لا يزالون متحصنين داخل الجيب.