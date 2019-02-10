بعد أن اتهمت مسؤولين كبارًا بـ“فضيحة الدخان“.. الأمن الأردني يكشف هوية صفحة ”jordan law“

كشفت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء الأحد، هوية صفحة على موقع ”فيسبوك“ أثارت جدلًا واسعًا خلال الآونة الأخيرة، بعد أن هاجمت العديد من المسؤولين على خلفية ما يعرف بفضيحة ”الدخان”.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي، إن ”وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي، أظهرت أن صفحة jordan law على موقع فيسبوك والتي نشرت معلومات مفبركة وغير صحيحة، تعود للمدعو عبد أحمد عبدالله قطيشات، وهو مواطن أردني يقيم في ألمانيا“.

وأضاف السرطاوي في بيان وصل ”إرم نيوز“ نسخة منه، أن ”وحدة الجرائم الإلكترونية باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه، وبحق كل من ساهم معه في نشر الأخبار والمعلومات المضللة، أو قام بتزويده بها“.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس السبت عن مصدر رسمي مطلع، قوله إن ”المعلومات التي يتداولها البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قضية الدخان، غير صحيحة ومصدرها إحدى الصفحات المشبوهة التي تدار من خارج المملكة“.

وأكد المصدر أن ”المعلومات حول تورط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيات الجديدة في قضية الدخان، غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضية“.

وأوقف مدعي محكمة أمن الدولة الأردنية، الأسبوع الماضي، 6 من كبار المسؤولين على خلفیة التحقیقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ”فضيحة الدخان“، والتي يتورط فيها بشكل رئيسي رجل الأعمال عوني مطيع الذي بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، التحقيق معه في الـ19 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكانت السلطات الأردنية تسلمت عوني مطيع من تركيا، التي كانت إحدى محطات فراره خارج البلاد بعد إثارة القضية.