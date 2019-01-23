الأردن.. توقيف 6 مسؤولين بينهم وزير سابق على خلفية “قضية الدخان”

أوقف مدعي محكمة أمن الدولة الأردنية، یوم الأربعاء، 6 مسؤولین كبار على خلفیة التحقیقات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “فضيحة الدخان”، والتي يتورط فيها بشكل رئيسي رجل الأعمال عوني مطيع.

وبحسب نص التوقيف الذي تداولته وسائل إعلام أردنية، فإن الموقوفين هم: وزير المياه السابق منير عويس، ومدير دائرة الجمارك السابق وضاح الحمود، والمستشار السابق وهب العواملة، ومقدم الجمارك سالم الخصاونة، ومقدم الجمارك وائل الصمادي، والمسؤول في المناطق الحرة إسلام غيضان.

وأسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم جميعًا تهم “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر”.

كما أسندت لهم “التهريب الجمركي والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات”.

فيما أسندت النيابة لمنير عويس ووهب العواملة، إضافة للتهم السابقة، جنحة إساءة استعمال السلطة.

وبدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، في الـ19 من ديسمبر الماضي، التحقيق مع عوني مطيع، المتهم الرئيس في “فضيحة الدخان”، وهي القضية الأبرز التي أثارت الرأي العام الأردني، خلال الأشهر الماضية، قبل أن يقرر توقيفه.

وكانت السلطات الأردنية تسلمت عوني مطيع من تركيا، التي كانت إحدى محطات فراره خارج البلاد بعد إثارة القضية.