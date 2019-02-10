موسكو تستضيف فصائل فلسطينية لبحث المصالحة وتحديات القضية الفلسطينية

تصل وفود 10 فصائل فلسطينية، الأحد، إلى العاصمة موسكو، بدعوة روسية للمشاركة في حوارات لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لـ“حزب الشعب“ الفلسطيني، إن ”وفودًا ممثلة لـ10 فصائل تصل في وقت لاحق اليوم إلى موسكو، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية الروسية“.

وأشار العوض إلى أن ”الفصائل ستعقد على مدار اليومين المقبلين اجتماعات فيما بينها ولقاءات مع إدارة وباحثين بمركز الدراسات الشرقية الروسي، لبحث مختلف قضايا المنطقة والملف الفلسطيني، بما يشمل الحديث عن المصالحة والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية“.

وذكر أن ”الفصائل ستعقد في 12 فبراير/شباط الجاري، اجتماعًا رسميًا مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لاستعراض مجمل النقاشات التي أجرتها“، لافتًا إلى أن ”الوفود الفلسطينية ستغادر موسكو يوم 13 شباط/فبراير“.

ومن أبرز الفصائل المشاركة في حوار موسكو، حركات ”حماس“ و“فتح“ و“الجهاد الإسلامي“ والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب ”الشعب“.

وكان إسماعيل رضوان، القيادي بحركة ”حماس“، قال في وقت سابق، إن ”أجندة الاجتماعات بموسكو ستشمل بحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وخاصة ملف الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الداخلية“.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، كشف السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن حوار مرتقب بشأن المصالحة، يجمع عددًا من الفصائل بالعاصمة موسكو في 11 شباط/فبراير الجاري.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه، وآخر اتفاق للمصالحة وقعته حماس وفتح كان بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.